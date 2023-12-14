Fenerbahçe, Slovak ekibi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek H Grubu'nu lider tamamladı ve son 16'ya yükseldi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16'ya yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Duric'in ceza sahası içinde Dzeko'ya yaptığı müdahaleyi hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

60. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Tadic'in yaptığı vuruşta Trnava savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonu takip eden Dzeko'nun yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

61. dakikada ceza sahası içine giren İrfan Can, pasını penaltı noktası yakınındaki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Gove Petreski

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Serdar Aziz dk. 63), Djiku (Yusuf Akçiçek dk. 78), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder kd. 74), Szymanski, Dzeko (Umut Nayir dk. 74)

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Kent, Batshuayi, Crespo

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata (Prochazka dk. 66), Zelijkovic, Bernat, Ofori (Ujlaky dk. 80), Duris (Djiuricin dk. 74), Azango (Paur dk. 66)

Yedekler: Rusov, Vantruba, Kompan Breznik, Oseni

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 36), Tadic (dk. 48 pen.), Dzeko (dk. 60 ve 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djiku, Oosterwolde (Fenerbahçe), Bukata (Spartak Trnava) - İSTANBUL