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Fenerbahçe, Twente Maçında Chris Kavanagh'ı Ağırlayacak

Fenerbahçe, Twente Maçında Chris Kavanagh'ı Ağırlayacak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. Maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh olacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü de Grolsch Veste Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Twente ile mücadele edecek. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Twente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Hollanda Güncel Twente Futbol Spor

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