Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Twente maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Hollanda'ya gidecek.