Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın karşılaşacağı Hollanda temsilcisi Twente için yaptığı antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma, top kapma ve taktiksel çalışmalardan oluştu.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Twente maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Hollanda'ya gidecek.