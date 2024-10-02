Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın karşılaşacağı Hollanda temsilcisi Twente için yaptığı antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma, top kapma ve taktiksel çalışmalardan oluştu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Twente maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Hollanda'ya gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Antrenman Hollanda Twente Futbol Finans Spor

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });