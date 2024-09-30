Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Twente Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

FENERBAHÇE, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından yaptıkları dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Twente Futbol Finans Spor

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi klasik eserin yazarı Honoré de Balzac'tır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! "Tepki", "tepkime", "yanıt" anlamlarına gelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kuzey yarım kürede 21 Mart-21 Haziran arası, güney yarım kürede 24 Eylül-21 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimine ne ad verilir? Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 1 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı? Kızıl Goncalar oyuncuları kimler? Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu! Pazartesi hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });