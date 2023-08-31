Fenerbahçe Twente ile Golsüz Berabere Kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile golsüz berabere kaldı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Daan Rots'un ceza sahasına ortasında topla buluşan Wolfswinkel'in şutu az farkla dışarı çıktı.
12. dakikada sol kanattan Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
35. dakikada sağ kanattan Cengiz'in ortasında arka direkte Tadic'in gelişine vuruşunda kaleci Unnerstall son anda tehlikeyi önledi.
Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde
Yedekler: Maach, Tyton, Hoorenbeeck, Mesbahi, Rots, Naci Ünüvar, Besselink
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko
Yedekler: Muhammet Demir, Furkan Onur Akyüz, Djiku, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Szymanski, King, Umut Nayir, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Sadilek, Rots (Twente), Oosterwolde, Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - AMSTERDAM