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Fenerbahçe Twente ile Golsüz Berabere Kaldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile golsüz berabere kaldı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Daan Rots'un ceza sahasına ortasında topla buluşan Wolfswinkel'in şutu az farkla dışarı çıktı.

12. dakikada sol kanattan Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

35. dakikada sağ kanattan Cengiz'in ortasında arka direkte Tadic'in gelişine vuruşunda kaleci Unnerstall son anda tehlikeyi önledi.

Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Yedekler: Maach, Tyton, Hoorenbeeck, Mesbahi, Rots, Naci Ünüvar, Besselink

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Yedekler: Muhammet Demir, Furkan Onur Akyüz, Djiku, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Szymanski, King, Umut Nayir, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Sadilek, Rots (Twente), Oosterwolde, Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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