Fenerbahçe, Tuta'ya servet ödeyecek
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Alman ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibine 10 milyon euro + bonus ödeyecek.
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Tuta için Alman ekibine ödeyeceği bonservis de belli oldu.
İMZAYI ATMASI AN MESELESİ
Tuta için bir süredir Eintracht Frankfurt ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, Alman ekibiyle el sıkıştı. Tuta ile sözleşme detaylarını konuşan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı stoperi pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
10 MİLYON EURO + BONUS
Öte yandan Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibine 10 milyon euro + bonus ödeyecek.