Fenerbahçe, Tuta'ya servet ödeyecek

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Tuta için Alman ekibine ödeyeceği bonservis de belli oldu.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Tuta için bir süredir Eintracht Frankfurt ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, Alman ekibiyle el sıkıştı. Tuta ile sözleşme detaylarını konuşan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı stoperi pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

10 MİLYON EURO + BONUS

Öte yandan Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Alman ekibine 10 milyon euro + bonus ödeyecek.