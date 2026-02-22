Haberler

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası üst üste 3. kez Fenerbahçe'nin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda ise 10. kez kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda da 10. kez bu kupanın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 28, Wade Baldwin 21, Khem Birch 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Scottie Wilbekin 3, Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 11, Onuralp Bitim, Nando de Colo 2, Armando Bacot 2, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Conor Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Jonah Mathews 14, Anthony Brown, Devon Dotson 17, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Matt Thomas 7, Ismael Kamagate 2, Vitto Brown 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı

Taraftarı küplere bindiren sonuç
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi