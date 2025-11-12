Haberler

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı Futbol Akademisi'nde Görevine Başlattı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, 2002-2007 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giymiş eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı'nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde geliştirme direktörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki futbol adamının yeni görevine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
500
