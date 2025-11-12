Haberler

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı Futbol Akademisi'nde Göreve Getirdi

Güncelleme:
Fenerbahçe, efsane futbolcusu Tuncay Şanlı'yı Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak atadı. Şanlı, genç oyuncuların gelişim süreçlerini güçlendirmeyi ve altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturmayı hedefleyecek.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademi'de göreve başladığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL

