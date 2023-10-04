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Fenerbahçe Trnava maçı için Slovakya'ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçı için Slovakya temsilcisi FC Spartak Trnava ile karşılaşmak üzere Trnava'ya gitti. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise kadroda yer almadı.