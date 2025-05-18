Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
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Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
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Şampiyonluğu bu sezon da ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi Kadıköy'e giden az sayıdaki taraftarlar, maç başlamadan oyunculara tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların ısınmaya çıktığı sırada hem oyuncuları yuhaladı hem de tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca yönetimi de istifaya davet etti.

Bu sezon da şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçı öncesi oyunculara sert tepki gösterdi.

"YÖNETİM İSTİFA"

Taraftarlar "Ali Koç istifa" ve "yönetim istifa" tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıkış ve ilk 11'in sayıldığı anda oyunculara da tepki gösterilmesi dikkat çekti.

Tribünlerin yanı sıra stat dışında da Ali Koç ve yönetime karşı protesto sesleri yükseldi. Stat dışındaki taraftarlar "her yer Aziz her yer Yıldırım" sloganları attı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDi:

Siz kimsiniz ulan hükümet e kafa tutuyorsunuz

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Haber YorumlarıMihlari:

Di rumuzlu müptezel sen daha okuduğun haberi anlayamıyon, adamlar gönül verdiği takımın yönetimini eleştiriyo, yoksa badebıyıklılara kimsenin bişey dediği yok AM BİTİ, sen rahat ol...

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Haber YorumlarıAli GÖKKAYA:

Herşey tamam da, tarftar nerde beaaa

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Haber YorumlarıAli GÖKKAYA:

herşey tamam da, Taraftar nerede beaa

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hasetlikten gebereceksiniz

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