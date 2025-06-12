Fenerbahçe transferde gaza bastı! Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim geliyor
Fenerbahçe'nin transfer gündemine Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son geldi. Leroy Sane'yi rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, misilleme olarak Heung-min Son için düğmeye bastı. Ayrıca, Aziz Yıldırım'ın seçim adaylığı döneminde de Son'un transferi gündeme gelmişti.
Süper Lig devi Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Jose Mourinho'nun hızlı kanat talimatı doğrultusunda transferde hareket eden Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Heung-min Son için harekete geçti.
AZİZ YILDIRIM'IN İLK HEDEFİYDİ
32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz seçim aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin en başında yer alıyordu. Yıldırım seçilseydi Güney Koreli için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.