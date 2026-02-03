Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, transfer sürecine ilişkin, "Elimizden geleni yapıyoruz, zamanımız çok azaldı. 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi de bir, iki gün içinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gürbüz, zor bir deplasman olacağını bildiklerini ve maç boyunca korakor bir mücadele olduğunu söyledi.

Takıma her zaman güvendiklerini ifade eden Gürbüz, sarı-lacivertli oyuncuların kendilerini mahcup etmediğini söyledi. Gürbüz, mücadelenin sonunda üç puanı aldıklarını ve önlerindeki maçlara bakacaklarını belirtti.

Maç esnasında zaman zaman yaşanan gerginliklere ilişkin ise Gürbüz, "Bu tür gerginlikler, maç esnasında tansiyonun yükseldiği zamanlar olur. Çok önemli değil, herhangi bir sakatlık, kaza bela olmadan maçı tamamlamış olmakta önemli birşey. Her iki takımın taraftarlarını, futbolcularını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. İyi bir mücadele oldu, seyir zevki de yüksekti. Bol pozisyonlar da oldu." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Transfer dönemi bittiğinde eksiksiz bir kadro kurmuş olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Gürbüz, "Elimizden geleni yapıyoruz, zamanımız çok azaldı. 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi de bir, iki gün içinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

N'Golo Kante transferine yönelik soruyu cevaplayan Gürbüz, "Son dakika bir gelişme olursa sizlere de bilgi vereceğiz. Şu an bir sorun yok. Gelecek, gidecek olan futbolcuları bir, iki gün içerisinde açıklayacağız. Perşembe gününe kadar listeyi bildirmemiz lazım. 6'nında da Türkiye'de biityor. En kısa zamanda açıklayacağız. Lig uzun bir maraton. Maratonun yarısını geçtik. Gittikçe boyu kısalıyor. Elimizden geldiğince bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz." diye konuştu.