Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından güvenlik önlemleriyle ayrıldı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından güvenlik önlemleriyle staddan ayrıldı. Kafile, otobüsle Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından stattan ayrıldı.
Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.
Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.