Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından güvenlik önlemleriyle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından stattan ayrıldı.

Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.

Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.