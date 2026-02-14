Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Trabzonspor müsabakasına 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine sarı kart cezası tamamlanan Milan Skriniar formasına kavuşurken, Dorgeles Nene'nin yerine ise İsmail Yüksek görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Musaba, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

Levent Mercan, 8 maç sonra kadroda

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalarak tedavisi süren Levent Mercan, son 2 antrenmanda takımla çalıştı. Bordo-mavililere karşı kadroya alınan Levent, Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer maç takımı yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Tedavisi devam eden Archie Brown ile haffif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, Trabzon kamp kadrosuna alınmamıştı. Sarı-lacivertiler, Trabzonspor ile oynadığı maça bu 2 oyuncudan yoksun çıktı. - İSTANBUL