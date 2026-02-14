Haberler

Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor ile oynanan mücadelede Gençlerbirliği maçındaki 11'de iki değişiklik yaptı. Çağlar Söyüncü yerine Milan Skriniar ve Dorgeles Nene yerine İsmail Yüksek sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Trabzonspor müsabakasına 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine sarı kart cezası tamamlanan Milan Skriniar formasına kavuşurken, Dorgeles Nene'nin yerine ise İsmail Yüksek görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Musaba, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

Levent Mercan, 8 maç sonra kadroda

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalarak tedavisi süren Levent Mercan, son 2 antrenmanda takımla çalıştı. Bordo-mavililere karşı kadroya alınan Levent, Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer maç takımı yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Tedavisi devam eden Archie Brown ile haffif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, Trabzon kamp kadrosuna alınmamıştı. Sarı-lacivertiler, Trabzonspor ile oynadığı maça bu 2 oyuncudan yoksun çıktı. - İSTANBUL

