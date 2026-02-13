Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor maçı için Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki idman, ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
Papara Park'taki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor