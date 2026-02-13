Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Papara Park'taki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.