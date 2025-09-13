Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazır!
Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayarak taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor