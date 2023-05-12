Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak.
İl Güvenlik Kurulu, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.
MAÇ 18 MAYIS'TA
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma, 18 Mayıs Perşembe Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
İLK KARŞILAŞMAYI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavili takım 2-0'lık skorla kazanmıştı. Golleri Maxi Gomez ve Trezeguet atmıştı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023