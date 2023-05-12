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Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak.

İl Güvenlik Kurulu, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

MAÇ 18 MAYIS'TA

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma, 18 Mayıs Perşembe Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı

İLK KARŞILAŞMAYI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavili takım 2-0'lık skorla kazanmıştı. Golleri Maxi Gomez ve Trezeguet atmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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