Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Stadyuma Giriş Yaptı

- Fenerbahçe stada geldi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.