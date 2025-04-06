Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Stadyuma Giriş Yaptı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen bu giriş, futbolseverlerin heyecanını artırdı.
- Fenerbahçe stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor