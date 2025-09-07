Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Milli oyuncuların yer almadığı idman kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor