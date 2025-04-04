Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Futbolcular, idmanın başlangıcında ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar akşamı Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcularımız, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor