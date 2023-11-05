Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle ligde 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son bulurken liderlik koltuğuna ise 31 puana sahip Galatasaray oturdu.

Bordo-mavili ekip, 10'uncu dakikada Onuachu'nun golüyle perdeyi aralarken ilk yarı rakip takımın üstünlüğü ile son buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 46'ncı dakikada Berat Özdemir, 47'nci dakikada ise Pepe'nin kaydettiği gollerle farkı 3'e çıkardı. 61 ve 90'ıncı dakikalarda kullanılan penaltılarda topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da bordo-mavili ekiple aradaki fark kapanmadı ve mücadele ev sahibi ekibin 3-2 yenilgisiyle son buldu.

Fenerbahçe, bordo-mavili ekibe karşı 26 maç sonra evinde mağlubiyet yaşadı. Geride kalan 26 maçta 14 galibiyet ve 12 beraberlik elde eden sarı-lacivertli ekip, 23 Ağustos 1997'deki 3-1'lik yenilgisinden bu yana bordo-mavili ekibe ilk kez mağlup oldu.

Bu sezon ligde ve Avrupa'daki başarılı grafiğiyle adından söz ettiren Fenerbahçe, 19 maçlık başarısının ardından ilk kez bir mücadelede kalesinde 3 gol gördü. Avrupa maçlarının 4'ünde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, 5 maçta ise kalesinde 1'er gol gördü. Ligde ise Gaziantep FK, Antalyaspor ve Hatayspor'dan gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.