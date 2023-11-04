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Fenerbahçe-Trabzonspor

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan ÜrünFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca, Onuachu

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Zorbay Küçük Erdem Bayık Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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