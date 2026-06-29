Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren akşam antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı