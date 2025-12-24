Domenico Tedesco: Kaybetmeyi hak etmemiştik

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik" dedi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Farklı bir kadroyla derbi maçına çıkan Domenico Tedesco oyuncuları hakkında, "İyi bir fırsattı bazı oyuncuları görmek açısından. Aslında bu oyuncular hakkında hiç düşüncem yok değildi. Oynadıkları maçlara bakınca 0 dakika oynamış oyuncular değil. Daha önce ilk 11 ya da daha sonra oyuna sokarak değerlendirmiştik. Her maç bize fikir veriyor. Onlar hakkında bir düşüncemiz var evet" şeklinde konuştu.

'BEN HİÇBİR ZAMAN ŞU OYUNCUYU İSTİYORUM DİYE BELİRTMEM'

Transfer döneminde stresli olduğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Bu akşam derbi oynadık. Maçı konuşmayı tercih ederim. Transfer dönemi her zaman streslidir. Orta saha çıkan haberlerle ilgili mutu olmazlar, defans oyuncuları mutlu olmazlar. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Kulübün, takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzde ilk maçı 6 Ocak'ta oynayacağız. Dolayısıyla nefes alacak zaman yok. Ocak ayında ara transfer dönemi karmaşıktır. Kafamızda belli fikirler var. Yönetimle, başkanla konuşuyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ben hiçbir zaman şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem. Şu profilde bir oyuncu diye belirtirim. Sezon ortası transferleri reaksiyon göstermeniz gereken transfer dönemidir" diye konuştu.

'HEM SAHA İÇİ HEM SAHA DIŞI ZOR ŞEYLER YAŞADIK'

Kadro dışı kalan oyuncuların sorulması üzerine konuşan İtalyan teknik adam, "Herhangi bir gelişme yok. Yeni gelişme olursa sizlere söyleriz. Bugün maçı kaybettik ama genel olarak 3 ayı değerlendirecek olursak harika maçlar oynadık. Çok iyi sonuçlar aldık. Hem saha içi hem saha dışı zor şeyler yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönettiler. Onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel 11 oyuncusu eksikti. Beşiktaş'ta da El Bilal Toure yoktu, kendisi üst seviye bir oyuncu. Asla bahaneler sunmam. Oynayan oyuncuların bugün iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu oyuncuları hangi maçta oyuna sokarsak sokalım pozitif anlamda katkı verdiler. İlk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Pozisyon alma ve önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşunda hata yaptık. Rakibimizin 1-0'ı bulduğu gol de bunun devamında geldi. Tarık da ikinci yarıda 2-3 pozisyon kurtardı. Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik. Ocak ayında Alvarez ve Semedo sakatlıktan dönecek. Umuyorum ki bu oyuncular ocakta geri dönmüş olacak" ifadelerini kullandı

'KAMP YAPMAK İYİ OLURDU'

Domenico Tedesco kamp dönemi hakkında şunları söyledi:

"Bu durum herkes için aynı. Trabzonspor, Galatasaray, biz ve Samsunspor için geçerli. Samsunspor maçını kazanırsak 10 Ocak'ta final maçı oynayacağız. Sonraki süreyi en iyi şekilde devam ettirmek için değerlendireceğiz. Kamp yapmak iyi olurdu ama Süper Kupa oynamak demek kupa kaldırmak demek. Süper Kupa oynanacağı için mutluyum."

'HER ZAMAN AİLE OLMANIN ÖNEMİNDEN BAHSEDİYORUM'

Duran ve Ederson'un Noel tatiline çıkması için sorulan sorunun üzerine Tedesco şunları söyledi:

"Ben bu kararı tek başıma vermedim. Hep birlikte verdik. Oyuncular, başkan, sportif direktörle birlikte ortak bir karar. Her zaman aile olmanın öneminden bahsediyorum. Kendimi aile içinde hissediyorum. Bizler makina değiliz. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Oyuncular bana sordular. Ben de bunu değerlendirdim. Jhon (Duran) uzun bir sakatlıktan çıkmıştı. Özverili şekilde maçlarda yer aldı. Ederson ağrısına rağmen 3 maçta oynadı. Tekrar riskini artıyordu. Ben de böyle bir karar verdim, aileleri ile olma fırsatını verdim. Biz de tüm şartlar altında bu kararı verdik."