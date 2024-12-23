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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesinden ameliyat oldu. Portekizli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından Trendyol Süper Lig'e verilen 2 haftalık arada safra kesesi ameliyatı olmak için yurt dışına gitmişti. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktörün başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

İSTİRAHAT EDİP TAKIM BAŞINA DÖNECEK

Ameliyat olan Jose Mourinho, istirahat sürecinin ardından Türkiye'ye gelip takımla çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe'nin 2 haftalık aradaki izinlerin ardından 27 Aralık Cuma günü antrenmanlara başlaması bekleniyor. Mourinho da ilk çalışmada takım başında olacak.

25 YILDIR ANTRENMAN KAÇIRMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Portekizli teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili durumun çok abartıldığını söylemişti. Mourinho, açıklamasında "Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir an önce iyileşmesini dilerim. Ama her şeyin bir ilki var diyerek antremana gelmese mi acaba?

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