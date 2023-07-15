Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından yaptığı basın toplantısında, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaştıklarını duyurdu. Kartal ayrıca, takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı.

Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, transfer çalışmalarına değinerek, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna ise Kartal, "Döndüğümde bu akşam İstanbul'da tesislerde kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım." ifadelerini kullandı.