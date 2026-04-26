Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Galatasaray'ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

EUROCUP 1 1inallerinde mücadele eden Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Galatasaray Fuzul'ü 61-57 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldu.

EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Rakibi Galatasaray Fuzul'ü 61-57 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet, EuroCup 1'deki ikinci, Avrupa'daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı. Uğur Toprak kaydettiği 29 sayıyla final maçının yıldızı oldu.

