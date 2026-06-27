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Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek Süper Lig şampiyonu oldu

Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek Süper Lig şampiyonu oldu
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Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Süper Lig'de dördüncü şampiyonluğuna ulaştı.

FENERBAHÇE İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelede zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, Avrupa şampiyonluğunun ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Fenerbahçe İstanbul Jet, bu sonuçla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe İstanbul Jet, ilk çeyreği 23-22 geride kapattı. İkinci periyodun başında Uğur Toprak'ın sayılarıyla oyuna ortak olan sarı-lacivertliler skoru 37-35'e getirirken, Beşiktaş mola aldı. İlk yarı ev sahibi ekibin 42-40 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe İstanbul Jet, 50-46 öne geçti. Uğur Toprak'ın skorer oyununu sürdürdüğü üçüncü çeyreği 64-63 üstün tamamlayan konuk ekip, son periyotta da üstünlüğünü korudu. Mücadeleden 80-77 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet, seriyi 3-1 kazanarak Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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