Fenerbahçe, Tarık Çetin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, Tarık Çetin ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen ve geçtiğimiz sezon futbol A takımına transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

29 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er kez kaleyi korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı