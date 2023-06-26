Fenerbahçe tarihinde bir ilk olacak! Japon kaleci geliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı listesine aldı. 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan 28 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertli formayı giymesi durumunda kulüp tarihinde oynayan ilk Japon futbolcu olacak.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Japon kaleci Kosuke Nakamura ile ilgileniyor.

LYON'UN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı listesine aldı. Portimonense geçtiğimiz günlerde Lyon'un 28 yaşındaki eldiven için yaptığı teklifi reddetmişti.

40 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Kosuke Nakamura, geçen sezon 32 resmi maça çıktı. Deneyimli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 49 gol gördü. Japon kalecinin 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.