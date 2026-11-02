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Fenerbahçe Tarfin, Valencia Basket'i yarın 20.00'de konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de Valencia Basket'i konuk edecek. Ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler grup lideriyken İspanyol temsilcisi 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Tarfin, son olarak sahasında Fransa ekibi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.

Kaynak: AA
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