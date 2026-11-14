Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes yarın Basketbol Süper Ligi derbisinde karşılaşacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Derbiyi hakemler Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

İki takım da geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alırken, 2 müsabakadan ise yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin 7 haftanın sonunda puan cetvelinde 3. sırada, Anadolu Efes ise 4. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA