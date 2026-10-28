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Fenerbahçe Tarfin, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda Flammes Carolo'yu 81-71 yendi

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi. Sarı-lacivertliler grupta 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü; Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, Flammes Carolo Basket karşısında devreye 20 sayılık avantajla 46-26 üstün girdi.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 69-50 önde kapattığı müsabakayı 81-71 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin'de Tima Pouye 14, Yvonne Anderson ile Lauren Betts de 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fransız temsilcisinde ise Koi Love'un 17 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla grupta 3. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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