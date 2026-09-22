Haberler

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Tarfin, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupayı müzesine götürdü. Onuralp Bitim, sezona kupayla başlamanın çok önemli olduğunu belirterek galibiyeti Fenerbahçe taraftarlarına armağan etti.

FENERBAHÇE Tarfin forması giyen Onuralp Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Fenerbahçe Tarfin, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarfin forması giyen Onuralp Bitim, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir rakibe karşı galibiyet aldıklarını aktaran Onuralp Bitim, "Bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de burada çok güzel bir atmosfer oluşturan sporseverlere, en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarına, hem burada destekleyen hem de televizyon başında milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'ORADA OLMAK DA TECRÜBEYDİ'

EuroLeague Süper Kupası'nda da yer almanın önemine vurgu yapan Onuralp, "Orada olmak da bir tecrübeydi. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olarak hiçbir takım ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maçın takvimi bizim için olumsuzdu, bunu tartışmayacağım. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Euroleague'de sezonu başlayacak sonra Türkiye Ligi, konsantrasyonumuza devam" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla migren atağı geçiriyor! Çocuklukta eşit olan tablo ergenlikte değişiyor

Çocuklukta eşitti, ergenlikte değişti! Kadınlarda 3 kat fazla
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı

Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İşte sokak ortasındaki katliamın görüntüleri
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti

İpler tamamen koptu: New York Belediye Başkanını açıkça tehdit etti