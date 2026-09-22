Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

FENERBAHÇE Tarfin forması giyen Onuralp Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Fenerbahçe Tarfin, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarfin forması giyen Onuralp Bitim, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir rakibe karşı galibiyet aldıklarını aktaran Onuralp Bitim, "Bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de burada çok güzel bir atmosfer oluşturan sporseverlere, en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarına, hem burada destekleyen hem de televizyon başında milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'ORADA OLMAK DA TECRÜBEYDİ'

EuroLeague Süper Kupası'nda da yer almanın önemine vurgu yapan Onuralp, "Orada olmak da bir tecrübeydi. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olarak hiçbir takım ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maçın takvimi bizim için olumsuzdu, bunu tartışmayacağım. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Euroleague'de sezonu başlayacak sonra Türkiye Ligi, konsantrasyonumuza devam" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı