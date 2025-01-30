Fenerbahçe Taraftarları Danimarka'ya Çıkarma Yaptı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile karşılaşacak. Taraftarlar, Herning'de toplanarak takımlarına destek vermek için yola çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe'nin Danimarka deplasmanında Midtjylland ile oynayacağı maç için sarı-lacivertli taraftarlar, Herning şehrine adeta çıkarma yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Herning şehir merkezinde toplanan binlerce taraftarlar, kortej yaparak maçın oynanacağı MCH Arena'ya doğru yola çıktı. - HERNING