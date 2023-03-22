Fenerbahçe taraftarının hedefindeki İrfan Can Kahveci'nin menajerinden bomba paylaşım

Fenerbahçe'de eleştirilerin merkezinde olan İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcu için sosyal medyada paylaşılan istatistik tablosuna tepki gösterdi. Altıparmak yaptığı paylaşımda, "Hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya Hayır!" ifadelerini kullandı.