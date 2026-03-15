Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Anderson Talisca, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına start verdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli taraftarları çok sevindirecek iki gelişme birden yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca, sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Slovak savunmacı Milan Skriniar da bireysel saha çalışmalarına başladı. İki oyuncunun da Gaziantep FK maçının ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmaları bekleniyor.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı. Skriniar ise çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

