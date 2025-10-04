Haberler

Fenerbahçe taraftarını delirten haber

Fenerbahçe taraftarını delirten haber
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi netleşti. 27 Ağustos'ta sakatlanan Kolombiyalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde bir dizi maçı kaçırdı. İğne tedavisi gören ve ağrıları devam eden Duran'ın, ekim ayında da sahalara dönemeyeceği belirtildi. Ancak Kasım ayında tamamen hazır olması ve 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica karşısında sakatlanan Jhon Duran'ın sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.

1 AYLIK ARA VERDİ

27 Ağustos'ta sakatlanan Kolombiyalı yıldız, o tarihten bu yana Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kaçırdı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmalarında da forma giyemedi.

Fenerbahçe taraftarını delirten haber

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM ETTİ

İğne tedavisi gören Jhon Duran'ın MR kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ancak genç santrforun ağrıları devam etti. Gelen bilgilere göre, 21 yaşındaki oyuncu ekim ayında da formasına kavuşamayacak.

DERBİDE GERİ DÖNÜŞ

Kasım ayıyla birlikte tamamen hazır hale gelmesi beklenen Duran'ın, herhangi bir sorun yaşamaması halinde 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahalara dönmesi planlanıyor. Bu süreçte Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarını da kaçıracak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
