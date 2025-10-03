Haberler

Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon

Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon
Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nice maçında En-Nesyri, son dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu kaçırınca taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada futbolcunun eski formuna dönmesi gerektiği yorumları yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa'daki iddiasını sürdürürken, maçın son dakikalarında kaçan bir pozisyon gündeme damga vurdu.

EN-NESYRI KRİTİK ANDA KAÇIRDI

Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Bu kaçan fırsat tribünlerde kısa süreli hayal kırıklığı yaratırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

TARAFTARDAN ELEŞİRİ YAĞDI

Fenerbahçe taraftarları, maç sonrasında binlerce paylaşım yaparak En-Nesyri'nin eski formuna dönmesi gerektiğini vurguladı. Golcü futbolcunun kaçırdığı pozisyon üzerine yapılan yorumlarda, "Bu golleri atması gerekiyor" ve "Eski günlerine dönmeli" ifadeleri öne çıktı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
