Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda santrfor transferini henüz gerçekleştiremeyen yönetimini yoğun şekilde eleştirdi.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe taraftarları, santrfor transferinin yaklaşık 1 aydır gerçekleştirilmemesini eleştirdi.
  • Taraftarlar, Sadettin Saran ve yönetimine 'Golcü transferi yapın' çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

FENERBAHÇE GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesi kadroda sürpriz bir değişiklik yaptı. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında mücadeleye en ileri uçta Anderson Talisca ile başladı. Maç boyunca oldukça etkisiz bir oyun sergileyen Anderson Talisca, ikinci yarıda gelen değişikliklerle beraber 10 numara pozisyonuna geçti. Golcü hamlesi olarak oyuna dahil olan Jhon Duran, taraftarın çok şey beklediği isimlerden biri olsa da o da istediği şansları bulamadı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME ELEŞTİRİ

Mücadelenin 1-1 berabere bitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran ve yönetimine eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapan taraftarlar, santrfor transferinin yaklaşık 1 aydır gerçekleştirilmemesine dert yandı. Sadettin Saran ve yönetimine, ''Acil golcü transferi yapın'' şeklinde çağrı gerçekleştirildi.

