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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri önünde toplanan yüzlerce taraftar, yönetimi eleştirerek istifa tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Saat 10:30'da başlayan toplantıya Sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarıyla damga vurdu.

ALİ KOÇ'A İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Günler öncesinde sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce taraftar, Kalamış parkında toplanarak Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüdü. Tesis önüne gelen taraftarlar, Fenerbahçe yönetimini protesto ederek 'Ali Koç istifa, verdiğin sözler ne oldu başkan' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Çevik kuvvet ekiplerinin tesis etrafında yoğun önlem aldığı görülürken, taraftarların hazırladığı pankartlarda sosyal medyada dikkat çekti.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

ALİ KOÇ FENERİ SATIYYYY

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

SHOOWCU MACUUUN AROMALI FIRRRILDAK YALI BiCiii KUZUCUK ALi EN iYi GüNLERiNi YASIYO DAHA KöTüSü YOLDA SANLI CiMBOOOOM öNCE TR KUPASI SONRADA LiG KUPASINI BiRDE SüPER KUPAYI KAZANDIMI OOOOFFFFF OZAMANA KADAR ALiYi FENEEV ALAAYI MACUNLU DOMAAAALTIRLAR

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıalperen84:

Bir Galatasaraylı olarak çok söyledim Ali Koç Fenerbahçe’de işe yaramaz adam faydadan daha çok zarar verdi Fenerbahçeye

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ordu gitti,...............

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