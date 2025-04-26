Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Saat 10:30'da başlayan toplantıya Sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarıyla damga vurdu.

ALİ KOÇ'A İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Günler öncesinde sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce taraftar, Kalamış parkında toplanarak Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüdü. Tesis önüne gelen taraftarlar, Fenerbahçe yönetimini protesto ederek 'Ali Koç istifa, verdiğin sözler ne oldu başkan' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Çevik kuvvet ekiplerinin tesis etrafında yoğun önlem aldığı görülürken, taraftarların hazırladığı pankartlarda sosyal medyada dikkat çekti.