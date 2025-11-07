Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Haberler

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, maçın yıldızı oldu. Moraes, yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti ve maça damga vurdu. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı. Ederson, Sofascore'dan 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson Moraes, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.

FENERBAHÇE 1 PUANLA DÖNDÜ

Plzen deplasmanında golsüz beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada tamamladı.

EDESON'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Karşılaşmanın başından sonuna kadar dikkat çeken bir performans sergileyen Brezilyalı kaleci, adeta duvar ördü. 30. dakikada Adu'nun ceza sahası içinden yaptığı plase vuruşu uzanarak çıkardı. 45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleye yönelen topu yumrukla uzaklaştırdı, ardından Dweh'in kafa vuruşunu da refleksle kurtardı. 74. dakikada Rafiu Durosinmi'nin yakın mesafeden çektiği sert şutu ayaklarıyla önledi, devamında gelen ikinci pozisyonda Skriniar topu kornere gönderdi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlayan Ederson, Sofascore'dan 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi. Brezilyalı eldivenin performansı hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından tam not aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Niyaz Light:

Kalecinin oyle abartacak kurtarislari yoktu. Macin adami bence skriniar di. Kaleceden fazla gol pozisyonu engelledi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
celal ödemiş:

Galatasaray'ın yaşından ve o yaşa verilmeyecek maliyetten dolayı çekilip Fenerbahçe'nin farkına vararak aldığı Ederson sayesinde plazen panteri mağlubiyetten kurtardı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
