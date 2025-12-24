Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiği bildirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Bu gelişme sonrası çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek sarı-laciverte gönül veren taraftarları stadyuma gelmesi yönünde çağrıda bulundu. Yapılan çağrılar sonrası kısa bir süre içerisinde stat önünde kalabalık oluşmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ''Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' ve ''Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle'' tezahüratlarında bulundu.

SADETTİN SARAN'A YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. Saran'ın perşembe günü Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor