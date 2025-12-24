Haberler

Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek vermek için stadyumun önünde toplanmaya başladı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından gözaltına alındı.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından stadyum önünde toplandı.
  • Sadettin Saran'ın perşembe günü Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiği bildirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Bu gelişme sonrası çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek sarı-laciverte gönül veren taraftarları stadyuma gelmesi yönünde çağrıda bulundu. Yapılan çağrılar sonrası kısa bir süre içerisinde stat önünde kalabalık oluşmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ''Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' ve ''Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle'' tezahüratlarında bulundu.

SADETTİN SARAN'A YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. Saran'ın perşembe günü Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu hareketler provokasyon dur ayrıca siyasete ve devlete Kafa tutmaktır

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Kurt:

Kumar adamda karı kız her ayak var en büyük başlan bizim başkan.. aziz başkana yalvarın zengin olmakla adam olunmuyor adam aziz başkan

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Zamparalık kumar yasak ise neden ahlaken Türkiye batmış bu iki unsurdan ?

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

kokoya destek...kokobahçe

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Saray Fenerbahçeyi ele geçirmek istiyor ve sadettin saranın ismini lekelemek istiyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

hepsi torbacı olduğu için baş torbacıya sahip çıkmışlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

