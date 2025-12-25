Fener taraftarı Çağlayan Adliyesi'nde! İşte atılan sloganlar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında "ek deliller" gerekçe gösterilerek dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TARAFTAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Sadettin Saran'ın adliyeye sevki öncesinde Fenerbahçe taraftarları destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Adliye önündeki hareketlilik dikkat çekerken, güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı görüldü.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

20 ARALIK'TA İFADE VERMİŞTİ

Yurt dışında bulunduğu sırada İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen Saran, işlemler sonrası yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamaları kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik de talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı vermişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı; kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.