Fener taraftarı Çağlayan Adliyesi'nde! İşte atılan sloganlar

Fenerbahçe taraftarları, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilmesi beklenen Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.
  • Saran hakkında 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
  • Adli Tıp Kurumu raporunda Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif, kan, idrar ve tırnak örneklerinde negatif çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında "ek deliller" gerekçe gösterilerek dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TARAFTAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Sadettin Saran'ın adliyeye sevki öncesinde Fenerbahçe taraftarları destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Adliye önündeki hareketlilik dikkat çekerken, güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı görüldü.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

20 ARALIK'TA İFADE VERMİŞTİ

Yurt dışında bulunduğu sırada İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen Saran, işlemler sonrası yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamaları kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik de talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı vermişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı; kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Bu arkadaşlara sormak lazım desteklediğiniz olay nedir? Ve hatta banka hesapları incelensin son bir haftadır kimler tarafından hesaplarına para gönderilmiş. Taraftar olmak demek bu demek değildir, takım tutacağım diye devlete sırt dönmek devletin kurumlarına güvenmemek demek değildir. Milletin değerlerine aykırı davranışları körü körüne yok sayıp inadına ortaya saçılan kötülüklere sahip çıkmak hiç değildir.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

