Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi mücadele eden rakibi karşısında gol bulamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yaşananları "Rezalet" olarak yorumlayan Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'de kötü gidiş Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından da devam ediyor. Sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı.

"REZALET"

Başkan Ali Koç'u sosyal medyada istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarı, yaşananları "Rezalet" olarak nitelendirdi. Taraftarlar oldukça öfkeli olduklarını gözler önüne seren paylaşımlarda bulunurken özellikle Twitter'da Ali Koç'a her zamankinden daha büyük tepki var.

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Karagümrükspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

MEHMET YAMAN:

Her kaybettiğinde hakeme bağlıyordunuz ya işi. Hadi şimdi de deyin ki hakemden dolayı kaybettik.

Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
Halit Dursun:

bir defolup gitmiyorki ali koc... geldigini istemiyordum gitmesini ta ilk günden istedigimdir... ama gitmez yine... adam zaten fenerbahceyi bitirmeye gelmis belli... 3 temmuzda basaramadiklarini simdik basarmaya calisiyor.... bunu anlamamak görmemek demek at gözlüklü olmak gerek... secime gitsin sadettin saran gelsin yada aziz baskan... 9 kisiyi yenemiyorsan ne diye daha oynuyorsun bu oyunu ?? her mac ali koc istifa diye bagiracaklar artik taraftar.... sen git hdp toplantilarina katil

Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
Emre Guler:

ali koç ne yapsın 9 kişiyi yenemiyor diye sahaya girip gol mu atsın bak kardesım ben Gs taraftarıyım ama ali koç bugün gıtse sponsorlarımı da cekıyorum derse ozaman bu gunlerı mumla ararsınız benden soylemesi aziz başkana da boyle yapıp yolladınız sonra pişmansınız

8 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title