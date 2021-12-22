Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi mücadele eden rakibi karşısında gol bulamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yaşananları "Rezalet" olarak yorumlayan Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.
Fenerbahçe'de kötü gidiş Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından da devam ediyor. Sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı.
"REZALET"
Başkan Ali Koç'u sosyal medyada istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarı, yaşananları "Rezalet" olarak nitelendirdi. Taraftarlar oldukça öfkeli olduklarını gözler önüne seren paylaşımlarda bulunurken özellikle Twitter'da Ali Koç'a her zamankinden daha büyük tepki var.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022