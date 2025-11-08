Haberler

Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe yönetimi, Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'u detaylı bir sunumla UEFA'ya şikayet edecek.

  • Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçında Hollandalı hakem Allard Lindhout'un vermediği penaltı pozisyonu nedeniyle UEFA'ya resmi şikâyette bulunmaya hazırlanıyor.
  • Hakem Allard Lindhout, 3 yıl önce Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a gidip penaltıyı vermemiş ve kararının hatalı olduğunu kabul etmişti.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında verilmeyen net penaltı pozisyonu sonrası Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında UEFA'ya resmi şikâyette bulunmaya hazırlanıyor.

TARTIŞMALI KARAR CAMİAYI AYAĞA KALDIRDI

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın uzatma dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonla adeta çileden çıktı.

90+5. dakikada Jhon Duran, rakibi Dweh'in şortunu çekmesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Lindhout, VAR hakemi Dennis Higler tarafından ekrana çağrıldı. Ancak Hollandalı hakem, pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve penaltı yerine oyunu sürdürdü.

YÖNETİM UEFA'YA BAŞVURUYOR

Fenerbahçeli futbolcular sahada karara uzun süre tepki gösterirken, futbol kamuoyu da pozisyonun "net penaltı" olduğu yönünde birleşti. Sarı-lacivertli yönetim, yaşananlara dair detaylı bir video ve rapor hazırlayarak UEFA Disiplin Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.

LINDHOUT'UN GEÇMİŞİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Allard Lindhout'un geçmişte benzer bir hataya imza attığı da ortaya çıktı. Hollandalı hakem, 3 yıl önce Utrecht–Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a gidip penaltıyı vermemiş, sonrasında yaptığı röportajda kararının hatalı olduğunu kabul etmişti.

FENERBAHÇE TEPKİLİ

Sarı-lacivertli camia, özellikle son dönemde Avrupa maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterirken, Lindhout'un bu tutumu Fenerbahçe cephesinde "kabul edilemez" olarak değerlendirildi. Kulübün kısa süre içinde UEFA'ya resmi başvurusunu tamamlaması bekleniyor.

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısamet:

todescu bile penaltı değil dedi . bırak bu ağlamaları sende başladın

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

mal, sen Türk değil misin, başka bir takımı tutabilirsin ancak kendi ülkenin bir takımı için bu tür yorum yapmamalısın

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunlar kadar yüzsüz utanmaz bir camia yok. Her türlü çirkefliği yapıp algı yaratıyorlar. Aleyhine verilen kararları allayıp pulluyorlar, lehine verilen kararlarla ne maçları aldılar. Pozisyon öncesi Duran ceza sahasına girerken adamın formasını kafasındasın çıkarıyordu. Görüntüyü tekrar ağır çekimde izleyince net belli. Spikerin bilgilendirmesi gerekirken yaygara koparması da ilginç.

yanıt2
yanıt11
Haber YorumlarıHakan Acar:

Kafayı mı yediniz? Tüm camia sağlıklı düşünme yetisini kaybetmiş herhalde, ya da açık açık haksız da olsa kayrılmak mı istiyorlar. Kardeşim tek sizin oyuncunuza yapılan harekete baksan penaltı tamam ama aynı hareketi senin oyuncun daha önceden yapmış çok açık gözüküyor adamın forması çıkmış neredeyse, buna rağmen nasıl algı yapıyorsunuz pes vallahi..

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

CAS 'a gidin,, adamın formasini cikar, şortuna dokununca penaltı, avrupa yemez..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

koca kafalı panda saadettin seçimi kazandın sportif aktivite sıfır ikide birde kendinden söz ettirmek için şunu yapacağım bunu yapacağım dersin. Fener macerası senin için bir şov. umarız tez biter

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Tedesco penaltı demedi hakem kararına saygı duymak lazım dedi ama sadece penaltı degil genel olarak bütün haklarını plzenden yana kullandı.Öyle okan buruğun yalandan pozisyonlara itiraz etmesi gibi degil gerçekten hakkı yendi fenerin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
