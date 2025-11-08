Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında verilmeyen net penaltı pozisyonu sonrası Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında UEFA'ya resmi şikâyette bulunmaya hazırlanıyor.

TARTIŞMALI KARAR CAMİAYI AYAĞA KALDIRDI

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın uzatma dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonla adeta çileden çıktı.

90+5. dakikada Jhon Duran, rakibi Dweh'in şortunu çekmesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Lindhout, VAR hakemi Dennis Higler tarafından ekrana çağrıldı. Ancak Hollandalı hakem, pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve penaltı yerine oyunu sürdürdü.

YÖNETİM UEFA'YA BAŞVURUYOR

Fenerbahçeli futbolcular sahada karara uzun süre tepki gösterirken, futbol kamuoyu da pozisyonun "net penaltı" olduğu yönünde birleşti. Sarı-lacivertli yönetim, yaşananlara dair detaylı bir video ve rapor hazırlayarak UEFA Disiplin Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.

LINDHOUT'UN GEÇMİŞİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Allard Lindhout'un geçmişte benzer bir hataya imza attığı da ortaya çıktı. Hollandalı hakem, 3 yıl önce Utrecht–Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a gidip penaltıyı vermemiş, sonrasında yaptığı röportajda kararının hatalı olduğunu kabul etmişti.

FENERBAHÇE TEPKİLİ

Sarı-lacivertli camia, özellikle son dönemde Avrupa maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterirken, Lindhout'un bu tutumu Fenerbahçe cephesinde "kabul edilemez" olarak değerlendirildi. Kulübün kısa süre içinde UEFA'ya resmi başvurusunu tamamlaması bekleniyor.