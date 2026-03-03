Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi
Bir Fenerbahçe taraftarı, kulüp üzerindeki şanssızlığın sona ermesi ve şampiyon olabilmeleri için Afrika'da kurban kestirdi.
Bir Fenerbahçe taraftarı, kulübün üzerindeki şanssızlığın sona ermesi ve takımın şampiyon olabilmesi için Afrika'da kurban kestirdi. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
"ŞANSIZLIK BİTSİN" DİYE KURBAN KESTİRDİ
Sarı-lacivertli taraftarın, takımın uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretinin sona ermesi için böyle bir adım attığı belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, kurban kesimi sırasında Fenerbahçe'ye destek mesajları verildiği görüldü.
GÜNDEM OLDU
Söz konusu görüntüler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar taraftarın bağlılığını takdir ederken, bazıları ise olayı esprili paylaşımlarla değerlendirdi.