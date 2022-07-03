Fenerbahçe taktik çalıştı Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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