Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın golüyle öne geçmesine rağmen Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Gençlerbirliği, Metin Diyadin yönetiminde sezona galibiyetle başlarken, Fenerbahçe ilk haftayı mağlubiyetle kapattı. Fenerbahçe gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak, Gençlerbirliği ise Göztepe'ye konuk olacak.
(ANKARA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrıldı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, 13. dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Gençlerbirliği, 37. dakikada savunma hatasını değerlendiren Tongya ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Başkent temsilcisi, 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan 3 puanla ayrıldı.
Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği sezona galibiyetle başlarken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk haftayı puansız kapattı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına çıkacak.